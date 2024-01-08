Куда сходить 9 января: выставки, концерты, театр

КОНЦЕРТ КДК Корабел (Керчь, ул. Орджоникидзе, 88) «Щелкунчик», 0+ 9 января, 19:00. Театр классического балета под руководством Сергея Кононенко – с 1999 года состоит в труппе Мариинскоготеатра Санкт-Петербурга, выпускник Академии Русского балета им.
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