Cook Political Report: “Republicans’ path to keeping control of the House has all but evaporated. The outstanding question is how large Democrats’ majority will be in 2027; in the best-case scenario, their party could enter the new Congress with more seats than they had after successfully flipping control of the House in 2006 and 2018.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым