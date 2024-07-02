Байден: частичный иммунитет Трампа подрывает верховенство закона в США

По его словам, «общественность имеет право знать» о роли Трампа в мятеже 2021 года Решение Верховного суда США о признании права бывшего лидера государства Дональда Трампа на частичный иммунитет создает прецедент для подрыва авторитета закона.
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