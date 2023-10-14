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Украина и Италия набрали по 10 очков в отборе на Евро-2024 и на 3 балла отстают от Англии. У команды Реброва на игру больше

Украина и Италия набрали по 10 очков в отборе на Евро-2024 и на 3 балла отстают от Англии. У команды Реброва на игру больше

За последние сутки команда Сергея Реброва обыграла Северную Македонию (2:0), а команда Лучано Спаллетти разгромила Мальту (4:0).

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