💐 В Ялте почтили память жертв депортации 1941–1944 годов Мероприятие прошло в мемориальном сквере на въезде в микрорайон Васильевка.
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💐 В Ялте почтили память жертв депортации 1941–1944 годов Мероприятие прошло в мемориальном сквере на въезде в микрорайон Васильевка.