Премьера трейлера фильма ужасов "Монстрнадо"

Компания Uncork`d Entertainment выпустила трейлер предстоящего полнометражного фильма режиссера Тайлера Джеймса “Монстрнадо“, в котором торнадо, образовавшийся в Бермудском треугольнике и наполненный смертоносными доисторическими существами, обрушивается на землю, сея хаос и разрушения.
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