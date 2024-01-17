Реконструкцию трамвайных путей в Сормове завершат в первом квартале 2024 года

Реконструкцию трамвайных путей в Сормове планируют завершить в первом квартале 2024 года. Об этом обеспокоенным нижегородцам в соцсети рассказали представители министерства транспорта Нижегородской области.
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