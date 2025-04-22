В Ивановском регионе в областном конкурсе появилась новая номинация

Ранее аналогичная инициатива была поддержана оргкомитетом всероссийского конкурса.Губернатор Станислав Воскресенский подписал указ, согласно которому в областном конкурсе «Семья года» появится дополнительная номинация - «Семья защитника Отечества».
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