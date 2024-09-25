Карпов оценил просьбу Украины не допускать российских детей до шахматных турниров

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил просьбу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допускать российских детей до турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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