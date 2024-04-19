В ЯНАО подростки неделю будут управлять городом

В Лабытнанги (ЯНАО) 19 апреля стартовал День местного самоуправления, который продлится неделю. Во время него старшеклассники возьмут на себя управления городом, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.
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