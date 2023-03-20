Uspei.com

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Ещё те провокаторы))Посол Польши во Ф...
  • Гарий Щерба
    ,,БЛАГОДАРНОСТЬ,,  МАКАРОННИКОВ  за  СПАСЕНИЯ РОССИЕЙ ,,ковид_19,,  ....!!! ТВАРИ.il Fatto Quotidia...
  • Дмитрий Добрынин
    когда этот беспредел кончится где наши силовые органы этих бандитов надо без суда и следствия  Казнить!!!!Newsler.ru: в Кир...

“Все ходят под Богом и ракетами”: Медведев посоветовал судьям МУС “внимательно смотреть на небо”

“Все ходят под Богом и ракетами”: Медведев посоветовал судьям МУС “внимательно смотреть на небо”

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал судьям, которые вынесли решение об “аресте” президента Владимира Путина, “внимательно смотреть на небо”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх