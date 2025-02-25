Царьград Коллаж Царьграда Сообщения о том, что очередной осудивший СВО и Россию "нетвойнист" или иноагент возвращается, чтобы заработать на русских, поступают регулярно.
Купил бы партию ракет "Хаймарс": Беглецы возвращаются за русскими деньгами. Разбомбить нас не успели
Комментарии
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ОГ
Ольга Горбунова
Целый день мелькают по ТВ рожи Светлакова , Нагиева и других предателей! Руководству на мнение народа плевать! Когда же мы начнем СВО внутри страны?
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8 час.
АС
Александр Сысоев
Полностью поддерживаю!
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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2 час.
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