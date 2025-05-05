Обман и угроза: в США осознали катастрофичность сделки по недрам с Киевом

Дональд Трамп победил на выборах во многом благодаря тому, как убедительно он в ходе избирательной кампании критиковал бывшего президента Джо Байдена, а затем бывшего вице-президента Камалу Харрис за их подход к украинскому конфликту.
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