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Царьград

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МЧС подтвердило гибель двоих и ведёт поиски на Азовском море

МЧС подтвердило гибель двоих и ведёт поиски на Азовском море

В Крыму на побережье Азовского моря в состоянии алкогольного опьянения погибли два человека. Ещё одного спасли, поиски четвёртого продолжаются.

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