Mollie завершила поглощение GoCardless для создания европейского платежного гиганта

Нидерландский финтех-гигант Mollie 1 сентября 2026 года официально объявил о закрытии сделки по приобретению британской компании GoCardless, создав объединенную финансовую платформу для обслуживания более 350 тысяч европейских компаний в 30 с лишним странах мира.
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