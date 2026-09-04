В Непале нашли выживших, западные СМИ о выступлении Путина: новости 4 сентября

РИА Новости/Пелагия Тихонова В Непале на 10-й день после одного из самых разрушительных в истории наводнений нашли выживших, британские журналисты усмотрели "тревожное предупреждение" Западу в речи президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ, а также южнокорейский депутат Сон Ён Гиль во время заседания парламента записывал русские выражения с видео в TikTok, среди которых были фразы "Я так устал" и "Нужно кофе".
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