Редкий секс у женщин повышает риск внезапной смерти до почти 200%

JPH: Редкий секс у женщин на 70–197% повышает риск внезапной смерти В ходе исследования, опубликованного в Journal of Public Health (JPH), учёные выявили связь между сексуальной активностью и риском внезапной смерти у женщин.
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