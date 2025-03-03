Эксперт рассказала, что может поставить крест на возможности застраховать автомобиль

Страховые компании в России готовы оказывать свои услуги владельцам не всех автомобилей. Как рассказала страховой эксперт Лидия Мигаль, есть одна особенность, которая может перечеркнуть возможность застраховать автомобиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии