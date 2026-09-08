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Банки Вьетнама подняли реальную доходность депозитов до 9,4% годовых в борьбе за ликвидность

Банки Вьетнама подняли реальную доходность депозитов до 9,4% годовых в борьбе за ликвидность

Коммерческие банки Вьетнама 8 сентября 2026 года развернули новую волну борьбы за ликвидность населения и бизнеса, одновременно объявив о масштабных процентных надбавках к официальным депозиторским сеткам.

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