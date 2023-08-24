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США требуют от России передать гиперзвуковые ракеты «Сармат» под «общемировой контроль». Ситуацию комментирует Яков Кедми

США требуют от России передать гиперзвуковые ракеты «Сармат» под «общемировой контроль». Ситуацию комментирует Яков Кедми

После заявления, сделанного Владимиром Путиным, Россия перешла к выводу межконтинентальных гиперзвуковых «Сарматов» на боевое дежурство.

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Комментарии
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R
Конченые пиас, надо до такого додуматься, требовать
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8 час.
Геннадий Б
👍
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
Пусть требуют на гей парадах!
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6 мин.

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