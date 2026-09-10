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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков о восстановлении Красоткина: «Сегодня он катался на полную, тренировался. На следующую игру есть выбор»

Главный тренер « Сибири »  Ярослав Люзенков  рассказал о состоянии вратаря Антона Красоткина . Голкипер получил травму в предсезонном матче с «Нефтехимиком».

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