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Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали подготовку к Новому году

Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали подготовку к Новому году

Новогодние активности приготовили для сотрудников столичных ОЭЗ и москвичей: каждый желающий сможет воспользоваться почтовыми ящиками «Зимняя почта» и отправить праздничные открытки или письмо, сфотографироваться в необычных фотозонах и полюбоваться техноелками.

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