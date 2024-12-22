Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали подготовку к Новому году

Новогодние активности приготовили для сотрудников столичных ОЭЗ и москвичей: каждый желающий сможет воспользоваться почтовыми ящиками «Зимняя почта» и отправить праздничные открытки или письмо, сфотографироваться в необычных фотозонах и полюбоваться техноелками.
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