Голкипер «Зенита» Латышонок рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Петербурге

Футболист признался, что от цен на жилье «чуть с ума не сошел» Вратарь петербургского «Зенита» Евгений Латышонок в интервью «СЭ» рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Северной столице.
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