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Дроны поразили квадроциклы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Дроны поразили квадроциклы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Операторы FPV-дронов 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов и квадроциклов ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

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