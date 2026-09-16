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"БКС": ноябрь-декабрь — лучшее время покупки долларов

"БКС": ноябрь-декабрь — лучшее время покупки долларов

Россиянам выгодно покупать доллары в ноябре-декабре, чтобы заработать на них в 2027 году. Об этом «Газете.

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