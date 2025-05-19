Слесарь смог отсудить 700 000 рублей у смоленского «Юбилейного»

Судья вынес решение по делу о производственной травме в стенах смоленского Дворца спорта Ленинский районный суд Смоленска взыскал с Дворца спорта «Юбилейный» более 700 000 рублей за травмирование сотрудника.
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