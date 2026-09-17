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Царьград

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Штраф для социологов стал отражением культурного парадокса России

Штраф для социологов стал отражением культурного парадокса России

Социолог Дмитрий Алексеев прокомментировал штраф жительницы Сочи за исполнение «блатной» песни, подчеркнув культурный парадокс в обществе.

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