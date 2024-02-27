Табак связали с суицидом младших школьников

Дети младшего школьного возраста все чаще курят разные виды сигарет, а также используют вейпы. При этом данных о влиянии таких привычек на психику, в частности о связи с суицидальным поведением до 10 лет, недостаточно.
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