100 тысяч в сутки: Константин Меладзе стал сдавать свою виллу в Крыму

Ранее композитор пытался продать недвижимость за 387 миллионов рублей Фото: Elena Rostunova/Russian Look Известный продюсер Константин Меладзе, который с начала СВО уехал в Европу, не может решить, что ему сделать с недвижимостью в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии