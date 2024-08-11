FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Грузины не ссыте,такие аферисты друзьми быть не должныВ Грузии разочаро...
  • Eduard
    США часто занимаются банальным шантажом,что есть преступление.Вот теперь типа если нп отмените Закон об иноагентах(шп...В Грузии разочаро...
  • Акимова Татьяна
    Все МО разжпловать и на фронт в штурмовики.Ощущение, что там одно ворье и предатели.Вместо «броников»...

100 тысяч в сутки: Константин Меладзе стал сдавать свою виллу в Крыму

100 тысяч в сутки: Константин Меладзе стал сдавать свою виллу в Крыму

Ранее композитор пытался продать недвижимость за 387 миллионов рублей Фото: Elena Rostunova/Russian Look Известный продюсер Константин Меладзе, который с начала СВО уехал в Европу, не может решить, что ему сделать с недвижимостью в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх