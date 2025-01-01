Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолёты?

Трагедия с крушением самолета авиакомпании Azal («Азербайджанские авиалинии»), выполнявшего рейс Баку – Грозный, которая произошла 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане, не оставила равнодушным никого.
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