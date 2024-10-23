Киевские террористы, вскормленные «англосаксами», внесли генсекретаря ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец», написала 23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем канале в Telegram.
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