В сетевых магазинах РАСПРОДАЖА прошлогоднего Оливье)) Налетай! Торопись 😂😂😂 Напомним ранее СМИ сообщали, что в оливье из Магнита найдена кишечная палочка.
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В сетевых магазинах РАСПРОДАЖА прошлогоднего Оливье)) Налетай! Торопись 😂😂😂 Напомним ранее СМИ сообщали, что в оливье из Магнита найдена кишечная палочка.