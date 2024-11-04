Los Niños Heroes - мексиканская легенда Мексиканский штат Коауилла-и-Техас Нельзя сказать, что отношения между Мексикой и США всегда были напряжёнными: северный сосед достаточно долго оставался маяком для жаждавших независимости от Испании латиноамериканских элит.
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