Los Niños Heroes - мексиканская легенда Мексиканский штат Коауилла-и-Техас Нельзя сказать, что отношения между Мексикой и США всегда были напряжёнными: северный сосед достаточно долго оставался маяком для жаждавших независимости от Испании латиноамериканских элит.