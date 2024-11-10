"Ну да, ну было это, грабили их, резали, жгли, расстреливали, сгоняли с насиженных мест, лишали прав… Их продавали и предавали и "братушки", и "небратья", и "западные партнёры".
Забыть? А может еще извиниться?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Бойко
актуальная статья! А дальше будем посмотреть!
Ответить
16 час.
W
Walery
Вновь на Русь нашло новое иго... вместо обязательства рассчитаться моральным и материальным образом за свои прежние ужасные по своим последствиям нашествия. Правда и Справедливость когда либо восторжествуют... или как? ...или продолжим прогибаться?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии