Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Забыть? А может еще извиниться?

Забыть? А может еще извиниться?

"Ну да, ну было это, грабили их, резали, жгли, расстреливали, сгоняли с насиженных мест, лишали прав… Их продавали и предавали и "братушки", и "небратья", и "западные партнёры".

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Комментарии
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Владимир Бойко
актуальная статья! А дальше будем посмотреть!
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16 час.
W
Walery
Вновь на Русь нашло новое иго... вместо обязательства рассчитаться моральным и материальным образом за свои прежние ужасные по своим последствиям нашествия.  Правда и Справедливость когда либо восторжествуют... или как?   ...или продолжим прогибаться?
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9 час.

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