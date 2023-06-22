Сенатор США Грэм предложил приравнять ядерный удар по Украине к нападению на НАТО

Американские сенаторы представили резолюцию в Сенате Конгресса Соединенных Штатов Америки, в которой говорится о том, что ядерный удар со стороны России или Белоруссии по территории Украины будет равноценен нападению на Североатлантический альянс.
Американские сенаторы представили резолюцию в Сенате Конгресса Соединенных Штатов Америки, в которой говорится о том, что ядерный удар со стороны России или Белоруссии по территории Украины будет равноценен нападению на Североатлантический альянс.
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