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Сенатор США Грэм предложил приравнять ядерный удар по Украине к нападению на НАТО

Сенатор США Грэм предложил приравнять ядерный удар по Украине к нападению на НАТО

Американские сенаторы представили резолюцию в Сенате Конгресса Соединенных Штатов Америки, в которой говорится о том, что ядерный удар со стороны России или Белоруссии по территории Украины будет равноценен нападению на Североатлантический альянс.

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