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«Гномы» поступят на вооружение ВСУ. Новые роботы проходят испытания

«Гномы» поступят на вооружение ВСУ. Новые роботы проходят испытания

Украинская компания Temerland из Запорожья вчера начала испытания роботизированной платформы «Гном», на которой установлен пулемёт калибра 7,62 мм.

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