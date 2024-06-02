Офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка группировки «Запад» с позывным «Мамура» отметил, что силы киевского режима снижают применение арторудий на Купянском направлении, передает РИА Новости.
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