Психолог назвала родителям способы побороть первые детские страхи

Дети могут бояться некоторых игрушек, темноты, незнакомых людей, животных, врачей — появление этих страхов неизбежно в процессе роста и развития ребенка, сообщила детский психолог для родителей Александра Аныкина.
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