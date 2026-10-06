Посол Мозамбика вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси

Посол Мозамбика Жозе Матеуш Муария Катупха вручил копии верительных грамот первому заместителю главы МИД Беларуси Сергею Лукашевичу.
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