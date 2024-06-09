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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайсон Чендлер продолжает активную работу с Дереком Лайвли во время плей-офф

Бывший центровой не поехал с «Далласом» на выездные матчи, но продолжил консультировать новичка «Мэверикс» после первой игры финала.

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