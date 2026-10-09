Правительство утвердило проведение экоконгресса в Петербурге в мае 2027

Правительство России одобрило проведение XII Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге 27 - 28 мая 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прибалтов "попрос...
- «Калашников» пост...
- A "Главный козырь" ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым