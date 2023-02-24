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Взяла старый зонт и сделала вместительну сумку-трансформер, которую удобно брать на прогулки

Взяла старый зонт и сделала вместительну сумку-трансформер, которую удобно брать на прогулки

Даже сломанному старому зонтику можно найти достойное применение. Отличной идеей станет использовать купол зонтика в качестве основы для создания вместительной сумки-трансформера, которую можно превратить в подстилку или скатерть для пикника.

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