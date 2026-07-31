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Московский комсомолец в Израиле

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Вилдерсу присвоили звание почетного гражданина Самарии: «Истинный друг Израиля»

Вилдерсу присвоили звание почетного гражданина Самарии: «Истинный друг Израиля»

На торжественной церемонии, состоявшейся в амфитеатре Ревавы на открытии девятого фестиваля «Альма», глава Регионального совета Шомрон Йоси Даган присвоил звание почетного гражданина Самарии кандидату на пост премьер-министра Нидерландов Герту Вилдерсу .

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