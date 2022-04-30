В аэропортах Москвы отменили 50 рейсов

1 мая "Яндекс.Расписания" информируют об отмене московскими аэропортами свыше 50 перелётов. Самое большое количество изменений в графике рейсов было применено к аэропорту Шереметьево.
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