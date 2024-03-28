Иностранным военным рассказали о предстоящем форуме Армия-2024

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" прошел брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств по вопросам проведения десятого – юбилейного – международного военно-технического форума "Армия-2024".
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