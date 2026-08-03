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Haval, Chery, Geely: эксперты назвали самые популярные китайские авто в России

Haval, Chery, Geely: эксперты назвали самые популярные китайские авто в России

Доля китайских автомобилей в автопарке России превысила 7 %: итоги исследования «АВТОСТАТ». На 1 июля 2026 года в России насчитывалось 3,43 млн легковых автомобилей китайских марок — это 7,2 % от общего числа легковых машин в стране.

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