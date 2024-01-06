Самолет Москва — Волгоград экстренно приземлился в Самаре из-за непогоды

Самолет «Аэрофлота», который летел из Москвы в Волгоград, экстренно приземлился в Самаре. Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия в аэропорту назначения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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