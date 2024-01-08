Воробьев: запуск тепла в дома и соцобъекты в Климовске ведется круглосуточно

РИАМО - 8 янв. Работы по запуску отопления в оставшиеся дома и социальные объекты в микрорайоне Климовск городского округа Подольск ведутся круглосуточно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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