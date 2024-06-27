Продажи туров во Вьетнам на лето выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом

Спрос на туры во Вьетнам этим летом вырос у туроператоров в несколько раз. По статистике сети агентств «Магазин горящих путевок», традиционно зимнее направление занимает десятое место среди самых популярных направлений летнего отдыха.
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