Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери

Бывшая первая леди США Мелания Трамп 10 января сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс. Супруга экс-главы государства Дональда Трампа отметила, что семья будет очень скучать и продолжит чтить наследие Кнавс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии